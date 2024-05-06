В росії оголосили в розшук ще і Данілова, Клімкіна та Гройсмана
Київ • УНН
Росія оголосила в розшук колишніх українських урядовців Олексія Данілова, Павла Клімкіна та Володимира Гройсмана.
мвс росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, ексглаву МЗС України Павла Клімкіна та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на сайт мвс рф, передає УНН.
Деталі
Колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, ексглаву міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна та колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено в розшук "за статтею КК рф". Втім, не уточнюється за якою саме статтею.
Раніше
У базі розшуку міністерства внутрішніх справ рф з'явилася інформація про оголошення у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та ексміністра інформаційної політики України Юрія Стеця.