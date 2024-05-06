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В росії оголосили в розшук ще і Данілова, Клімкіна та Гройсмана

В росії оголосили в розшук ще і Данілова, Клімкіна та Гройсмана

Київ • УНН

 • 24590 перегляди

Росія оголосила в розшук колишніх українських урядовців Олексія Данілова, Павла Клімкіна та Володимира Гройсмана.

мвс росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, ексглаву МЗС України Павла Клімкіна та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на сайт мвс рф, передає УНН

Деталі 

Колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони  Олексія Данілова, ексглаву міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна та колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено в розшук "за статтею КК рф".  Втім, не уточнюється за якою саме статтею.

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Раніше 

У  базі розшуку міністерства внутрішніх справ рф з'явилася інформація про оголошення у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та ексміністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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