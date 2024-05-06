Міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук колишніх українських міністрів Авакова та Стеця
Київ • УНН
Колишні українські міністри Арсен Аваков та Юрій Стець оголошені в розшук міністерством внутрішніх справ рф.
У базі розшуку міністерства внутрішніх справ рф з'явилася інформація про оголошення у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та екс-міністра інформаційної політики України Юрія Стеця. Про це повідомляє росЗМІ, передає УНН.
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У базі розшуку міністерства внутрішніх справ рф з'явилася інформація, що відомство оголосило у розшук за кримінальною статтею колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. За інформацією, Аваков у 2022 році був у числі фігурантів кримінальних справ "про злочини на Донбасі".
Згідно з базою мвс рф, у розшук також оголошено екс-міністра інформаційної політики України – Юрія Стеця.
У росії оголосили у розшук президента Зеленського04.05.24, 16:02 • 102329 переглядiв