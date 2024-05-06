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В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
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Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА
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Еще один взрыв прогремел в Сумах
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
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Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця
Бывшие украинские министры Арсен Аваков и Юрий Стець объявлены в розыск министерством внутренних дел рф.
Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе
Финляндия стремится быстро построить завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом из-за чрезвычайного дефицита.
Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"
Медиа-сеть Al Jazeera решительно осуждает решение Израиля прекратить деятельность медиа в стране, назвав его "преступным актом", нарушающим права человека и свободу прессы.
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
В Сумах начались работы по постепенному восстановлению электроснабжения после массированных атак вражеских беспилотников, повлекших отключение электроэнергии в части региона.
Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира
Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила войну в Украине и другие конфликты с Папой Франциском, который приветствовал приглашение принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.
Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА
Из-за массированных атак вражеских беспилотников объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание, водоканалы и больницы полностью обеспечены резервным питанием, а в городе развернуты пункты несгибаемости.
российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState
рф оккупировала Кисловку и продвинулась возле Первомайского и Нетайлово, во многих местах продолжаются боевые действия.
Еще один взрыв прогремел в Сумах
Еще один взрыв произошел в Сумах, Украина.
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской области. На местах инцидента работают все необходимые экстренные службы.
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
В некоторых районах Харькова после полуночи отсутствует электроснабжение.