Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

В базе розыска министерства внутренних дел рф появилась информация об объявлении в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Об этом сообщает росСМИ, передает УНН.

Детали

В базе розыска министерства внутренних дел рф появилась информация, что ведомство объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По информации, Аваков в 2022 году был в числе фигурантов уголовных дел "о преступлениях на Донбассе".

Согласно базе мвс рф, в розыск также объявлен экс-министр информационной политики Украины - Юрий Стець.

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