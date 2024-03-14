В СНБО заявили, что Киев "ни с кем не будет согласовывать", какие цели поражать у рф

Киев ни у кого не будет спрашивать разрешения о том, какие цели накрывать на территории россии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя недавние удары по объектам в рф, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в рф, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию - оно все будет уничтожаться - заявил Данилов.

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Также он отреагировал на сообщения формирований легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" о боевых действиях в белгородской и курской областях рф.

"В россии какое-то там волеизъявление и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане рф, с паспортами россии и имеют право", - говорит секретарь СНБО.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины организовала атаки на три нефтеперерабатывающих завода в россии, а также вместе с другими частями Сил обороны атаковала дронами авиабазу Военно-воздушных сил рф в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.