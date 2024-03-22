Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Вражеская пропаганда вкладывает ресурсы, чтобы на фоне ударов рф посеять максимальное количество панических новостей в наше информационное пространство. Об этом заявил глава офиса Президента Андрей Ермак и призвал быть сильными, передает УНН.

"Вражеская пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в наше информационное пространство. Должны быть сильными. Они не способны нас победить. Работаем", - написал Ермак.

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Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, российская федерация разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства Украины, которая может длиться 3-4 месяца. Она будет касаться выборов в Украине.

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