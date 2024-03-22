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Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.
Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания
Прошлой ночью враг совершил масштабную атаку на энергетическую систему Украины, в результате которой были повреждены объекты, в том числе Группы Нафтогаз.
В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация
В 2023 году 102 компании, входящие в состав Ассоциации ритейлеров Украины, уплатили в бюджет более 28 млрд грн налогов в виде обязательных взносов на заработную плату 393 тысяч работников.
россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ
Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.
ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме
ЕС ввел новые санкции против 33 человек и 2 организаций, причастных к смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии строгого режима.
"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области
Во время российской ракетной и беспилотной атаки на Хмельницкую область был поврежден частный дом и 9-этажный дом, попадание возле складских помещений, поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электроэнергии, а также повреждена электроподстанция, погибли 2 человека и ранены несколько человек.
На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека
В Черниговской области в результате вражеского обстрела был разрушен культурный центр, двое гражданских получили ранения, сообщил глава Черниговской областной военной администрации.
В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно
Министерство обороны разрабатывает и испытывает многослойные противовзрывные ботинки с кевларовыми стельками для защиты ног саперов и предотвращения серьезных травм ног во время выполнения задач по разминированию.
Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях
В Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины после массированной атаки российской армии продолжаются аварийные отключения электроэнергии, в то время как в Донецкой, Сумской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.
Никаких наступательных группировок на Сумском направлении противник не создает - Павлюк
россия не создает наступательных группировок для нападения на Сумскую область с севера, но наносит удары по гражданскому населению, чтобы посеять максимальную панику и террор среди местного населения.