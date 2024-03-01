"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

россия потратила 1,5 млрд долларов на информационную спецоперацию "Майдан-3" по распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине. кремлю легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить ВСУ на поле боя, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Расходы (на спецоперацию "Майдан-3" -ред) $1,5 млрд. Но если посчитать ежедневные расходы государства-террориста на войну и обеспечение оккупационного корпуса, а также БК, потери, соцнагрузки, санкции, то это на самом деле выгодная для путина инвестиция, потому что легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить защитников - заявив Юсов.

Юсов указал, что только на продвижение своих нарративов в Telegram россияне потратили и заложили более $250 млн.

По его словам, это не новые методы войны для россии.

Представитель ГУР рассказал, что рф будет пытаться попытаться сорвать мобилизацию в Украине, а также повлиять на помощь партнеров.

"Предательство, позор и многие другие слова будут нестись в разном контексте. Это попытки срыва мобилизационных мероприятий, попытки делегитимизации решений власти и в целом расшатывания ситуации в стране. Подрыв международной коалиции, использование российских нарративов, но не всегда напрямую, - заявил Юсов.

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели