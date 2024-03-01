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"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 08:57  •  3766 просмотра

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россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.

россия потратила 1,5 млрд долларов на информационную спецоперацию "Майдан-3" по распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.  кремлю легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить ВСУ на поле боя, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Расходы (на спецоперацию "Майдан-3" -ред) $1,5 млрд. Но если посчитать ежедневные расходы государства-террориста на войну и обеспечение оккупационного корпуса, а также БК, потери, соцнагрузки, санкции, то это на самом деле выгодная для путина инвестиция, потому что легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить защитников 

- заявив Юсов.

Юсов указал, что только на продвижение своих нарративов в Telegram россияне потратили и заложили более $250 млн.

По его словам, это не новые методы войны для россии. 

Представитель ГУР рассказал, что рф будет пытаться попытаться сорвать мобилизацию в Украине,  а также повлиять на помощь партнеров.

"Предательство, позор и многие другие слова будут нестись в разном контексте. Это попытки срыва мобилизационных мероприятий, попытки делегитимизации решений власти и в целом расшатывания ситуации в стране. Подрыв международной коалиции, использование российских нарративов, но не всегда напрямую, - заявил Юсов.

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели27 февраля 2024, 14:37 • 77377 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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"Майдан - 3": Юсов розповів, скільки рф витратила на спецоперацію
"Maidan-3": Yusov tells how much Russia spent on special operation
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"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

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