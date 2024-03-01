"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию
Киев • УНН
россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.
россия потратила 1,5 млрд долларов на информационную спецоперацию "Майдан-3" по распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине. кремлю легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить ВСУ на поле боя, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
Расходы (на спецоперацию "Майдан-3" -ред) $1,5 млрд. Но если посчитать ежедневные расходы государства-террориста на войну и обеспечение оккупационного корпуса, а также БК, потери, соцнагрузки, санкции, то это на самом деле выгодная для путина инвестиция, потому что легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить защитников
Юсов указал, что только на продвижение своих нарративов в Telegram россияне потратили и заложили более $250 млн.
По его словам, это не новые методы войны для россии.
Представитель ГУР рассказал, что рф будет пытаться попытаться сорвать мобилизацию в Украине, а также повлиять на помощь партнеров.
"Предательство, позор и многие другие слова будут нестись в разном контексте. Это попытки срыва мобилизационных мероприятий, попытки делегитимизации решений власти и в целом расшатывания ситуации в стране. Подрыв международной коалиции, использование российских нарративов, но не всегда напрямую, - заявил Юсов.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели27 февраля 2024, 14:37 • 77377 просмотров
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию
россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.
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