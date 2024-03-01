"Майдан - 3": Юсов розповів, скільки рф витратила на спецоперацію
Київ • УНН
росія витратила 1,5 мільярда доларів на інформаційну операцію "Майдан-3" для поширення російських наративів і впливу на події в Україні.
росія витратила 1,5 млрд доларів на інформаційну спецоперацію "Майдан-3" з поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. кремлю легше відкрити в Україні внутрішній фронт, ніж перемогти ЗСУ на полі бою, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає УНН.
Витрати ( на спецоперацію "Майдан-3" -ред) $1,5 млрд. Але акщо порахувати щоденні витрати держави -терориста на війну та забезпечення окупаційного корпусу, а також БК, втрати, соцнавантаження, санкції, то це насправді вигідна для путіна інвестиція, тому що легше відкрити в Україні внутрішній фронт, ніж перемогти захисників
Юсов вказав, що лише на просування своїх наративів у Telegram росіяни витратили і заклали понад $250 млн.
За його словами, це не нові методи війни для росії.
Представник ГУР розповів, що рф намагатиметься спробувати зірвати мобілізацію в Україні, а також вплинути на допомогу партнерів.
"Зрада, ганьба і багато інших слів будуть нестися в різному контексті. Це спроби зриву мобілізаційних заходів, спроби делегітимізації рішень влади и в цілому розхитування ситуації в країні. Підрив міжнародної коаліції, використання російських наративів, але не завжди напряму, – заявив Юсов.
У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні27.02.24, 16:37 • 79472 перегляди