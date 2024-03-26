Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
twitterТвиттер
Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  31849 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  110595 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  108075 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  140616 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133447 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178936 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166860 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155407 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216051 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181389 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Новости по теме
Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

  •  9558 просмотра
В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

  •  10297 просмотра
В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

  •  10882 просмотра
Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

  •  12465 просмотра
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

  •  10682 просмотра
Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

  •  8319 просмотра
Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

  •  11778 просмотра
Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

  •  11533 просмотра
Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

  •  15857 просмотра
Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

  •  13596 просмотра

Популярные

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  107122 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

  •  104842 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

  •  101234 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

  •  102585 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

  •  84057 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  435549 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  391803 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  410240 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  431650 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  521073 просмотра

Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

Алексей Данилов, уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поблагодарил Президента за доверие и возможность служить Украине, пообещав и в дальнейшем работать на благо страны.

Война •   •  9558 просмотра
Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

На границе с беларусью в Житомирской области строятся дополнительные фортификационные сооружения для усиления системы обороны противотанковыми рвами, минными полями и бетонными конструкциями.

Война •   •  10297 просмотра
В Житомирской области на границе с беларусью строят дополнительные укрепления

В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

Из-за российской агрессии в Украине уже образовалось более 600 000 тонн отходов разрушения.

Общество •   •  10882 просмотра
В Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения

Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Испания предоставила статус временной защиты около 200 000 украинцев, из которых около трети - несовершеннолетние.

Общество •   •  12465 просмотра
Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Из-за западных санкций и отсутствия европейских комплектующих российская компания "Ижмаш - Беспилотные системы" не смогла выполнить государственный заказ на производство беспилотного комплекса "Гранат-4".

Война •   •  10682 просмотра
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Бренд сушеных куриных слайсов Chick&amp;Go от МХП, известный в Украине как РябChick, победил в номинации "Лучший мясной/куриный продукт" на престижной премии World Food Innovation Awards 2024.

Новости Бизнеса •   •  8319 просмотра
Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Концентрация загрязняющих веществ в реке Днепр от утечки нефти из-за атаки россии на Днепровскую ГЭС уменьшается, и ситуация вернется к нормальному состоянию через несколько дней или неделю.

Война •   •  11778 просмотра
Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Законопроект устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.

политика •   •  11533 просмотра
Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Украина присоединилась к платформе WIPO ALERT для борьбы с веб-сайтами, которые нарушают права интеллектуальной собственности, что позволяет обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности на международном уровне.

Общество •   •  15857 просмотра
Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Кабинет Министров одобрил проект указа о восстановлении 77 ежегодных президентских грантов для молодых ученых и 20 грантов для докторов наук для поддержки их исследований. Конкурсный отбор научных проектов для молодых ученых возобновится с 2025 года, а для докторов наук - с 2026 года.

Экономика •   •  13596 просмотра
Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук