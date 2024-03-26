Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

Алексей Данилов, который сегодня был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, прокомментировал свое увольнение, поблагодарив Президента за доверие и судьбу, которая дала возможность служить своей стране и своему народу. Об этом Данилов написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны. Спасибо президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема. Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе - написал Данилов.

Он добавил, что будет и в дальнейшем работать для Украины и ради Украины.

"Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал - не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины. российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории - и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия - "быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей". Спасибо всем. Слава Украине", - добавил Данилов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.