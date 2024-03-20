В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему
Киев • УНН
россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.
российская федерация разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства Украины, которая может длиться 3-4 месяца. Она будет касаться выборов в Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает УНН.
"То, что касается помощи от диктаторских режимов, то я могу сказать, что оно им точно не поможет. Да, нам будет сложно. Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, я это заявляю, потому что российская федерация разворачивает сейчас очень мощную кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства нашей страны. Она начинает рассказывать, что они провели у себя выборы во время войны, а мы не проводим. Такой бред, на который они будут сейчас делать ставку, мы готовы к любым вызовам", - сказал Данилов.
Напомним
В конце февраля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал журналистам, что россия начала проводить операцию "Майдан 3", чтобы создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько Президента, сколько принятия решений вообще в Украине, чтобы нанести военное поражение Украине на поле боя в июне 2024 года.
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