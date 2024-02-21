"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев
Киев • УНН
Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.
Для попытки повторного наступления на Киев у российского войска нет ресурсов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН.
Детали
На вопрос Мосейчук, хватит ли ресурса у россиян снова попытаться захватить столицу, Данилов ответил:
"Не будет такого, что они будут здесь господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие способности. За два года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022 года и в феврале 2023 года".
По его словам, если бы рф были способны на захват столицы, они бы не обращались за помощью к авторитарным странам, в частности к Ирану.
Он рассказал, что украинские спецслужбы ежедневно отслеживают ситуацию на всех направлениях. Сейчас им известно об обучении россиян в беларуси в 2024 году.
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"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев
Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.
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