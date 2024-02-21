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"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:11  •  21015 просмотра

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Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.

Для попытки повторного наступления на Киев у российского войска  нет ресурсов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН

Детали 

На вопрос Мосейчук, хватит ли ресурса у россиян снова попытаться захватить столицу, Данилов ответил: 

"Не будет такого, что они будут здесь господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие способности.  За два года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022 года и в феврале 2023 года".

По его словам, если бы рф были способны  на захват столицы, они бы не обращались за помощью к авторитарным странам, в частности к Ирану. 

Он рассказал, что украинские спецслужбы ежедневно отслеживают ситуацию на всех направлениях. Сейчас им известно об обучении россиян в беларуси в 2024 году.

У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов16 февраля 2024, 19:15 • 28364 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
iranИран
kievКиев
"Ми повибивали їм ті зуби" - Данілов заявив про відсутність ресурсів у рф для наступу на Київ
"We knocked their teeth out" - Danilov says Russia lacks resources to attack Kyiv
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"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

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