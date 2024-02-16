У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов
Киев • УНН
россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.
У россии есть план внутренней дестабилизации Украины, который начнут после выборов у себя. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"У них есть другой план, я уже неоднократно подчеркивал о нем - план по внутренней дестабилизации нашей страны. Они имеют большое желание после выборов 17 марта и они сейчас ведут большую подготовительную работу к этому плану инсталляции этого плана. Это внутренняя дестабилизация. Нам нужно понимать все те коварные вещи, которые будет вбрасывать рф в наше инфопространство", - рассказал Данилов.
По его словам, речь идет о внедрении искусственного интеллекта в информационную войну. Также россия будет применять новые технологии и к другим странам, где хочет сохранять влияние.
"Они уже тестируют эти вещи", - сказал Данилов.
Дополнение
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что платформа Telegram содержит целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности в нашей стране.
У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов
россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.
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