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У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов

У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 19:15  •  12619 просмотра

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россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.

У россии есть план внутренней дестабилизации Украины, который начнут после выборов у себя. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"У них есть другой план, я уже неоднократно подчеркивал о нем - план по внутренней дестабилизации нашей страны. Они имеют большое желание после выборов 17 марта и они сейчас ведут большую подготовительную работу к этому плану инсталляции этого плана. Это внутренняя дестабилизация. Нам нужно понимать все те коварные вещи, которые будет вбрасывать рф в наше инфопространство", - рассказал Данилов.

По его словам, речь идет о внедрении искусственного интеллекта в информационную войну. Также россия будет применять новые технологии и к другим странам, где хочет сохранять влияние.

"Они уже тестируют эти вещи", - сказал Данилов.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что платформа Telegram содержит целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности в нашей стране. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
oleksii-danylovАлексей Данилов
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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов
Danilov: Russia has a plan to destabilize Ukraine internally
Новости по теме

У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов

россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.

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