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У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов

У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов

Київ • УНН

 • 30748 перегляди

росія планує внутрішньо дестабілізувати Україну після власних березневих виборів, поширюючи дезінформацію в інтернеті, заявив секретар РНБО.

У росії є план внутрішньої дестабілізації України, який розпочнуть після виборів у себе. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"У них є інший план, я вже неодноразово наголошував про нього – план по внутрішній дестабілізації нашої країни. Вони мають велике бажання після виборів 17 березня й вони зараз ведуть велику підготовчу роботу до цього плану інсталяції цього плану. Це внутрішня дестабілізація. Нам потрібно розуміти всі ті підступні речі, які буде вкидати рф в наш інфопростір", - розповів Данілов.

За його словами, йдеться про впровадження штучного інтелекту в інформаційну війну. Також росія застосовуватиме нові технології й до інших країн, де хоче зберігати вплив.

"Вони вже тестують ці речі", - сказав Данілов.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що платформа Telegram містить цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки в нашій країні. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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