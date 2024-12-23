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За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

Киев  •  УНН

 • 94 просмотра

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Майкл Карпентер заявил, что членство Украины в НАТО может стать реальностью после прекращения боевых действий. Он также поддержал идею создания европейской военной миссии для обеспечения безопасности Украины.

Членство Украины в НАТО может последовать за прекращением боевых действий на территории нашей страны. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По его словам, наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в Североатлантическом альянсе.

5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Получить ее - жизненно важно для Украины,

- подчеркнул высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он добавил, что пока в Украине продолжается горячая фаза войны, достичь этого будет трудно. И чтобы наша страна стала частью НАТО, понадобится много политической воли от всех 32 стран-членов Альянса.

В то же время Карпентер поддержал идею европейской военной миссии, которая бы гарантировала Украине, что Россия не пойдет дальше, если будет подписано мирное соглашение.

Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию. Поэтому, как по мне, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имеет смысл,

- считает чиновник.

Напомним

Госсекретарь США заявил, что членство в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Альтернативой может стать присутствие европейского военного контингента на линии разграничения после мирного соглашения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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