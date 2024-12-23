Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле

Словацкий премьер Роберт Фицо сделал заявление после своего визита к российскому диктатору Владимиру Путину в москву. По его словам, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

Фицо сообщил, что он якобы предупредил европейских лидеров о планах поехать к Путину.

Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Так же украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии - заявил словацкий премьер.

Он рассказал, что российский диктатор со своей стороны подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ в Европу, хоть это и будет невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.

В длительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ, - добавил Фицо.

Напомним

Накануне президент Сербии сообщил о запланированной поездке премьера Словакии в Москву из-за газового вопроса. Словакия ищет решение после заявления Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.

Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.