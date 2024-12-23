Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Путина в москве из-за отказа Украины продолжать транзит российского газа. Фицо обсудил с Путиным ситуацию в Украине и возможности поставок газа после 2025 года.
Словацкий премьер Роберт Фицо сделал заявление после своего визита к российскому диктатору Владимиру Путину в москву. По его словам, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Детали
Фицо сообщил, что он якобы предупредил европейских лидеров о планах поехать к Путину.
Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Так же украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии
Он рассказал, что российский диктатор со своей стороны подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ в Европу, хоть это и будет невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.
В длительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ,
Напомним
Накануне президент Сербии сообщил о запланированной поездке премьера Словакии в Москву из-за газового вопроса. Словакия ищет решение после заявления Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.
Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.
Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.