Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели первый с ноября телефонный разговор. Во время этих переговоров Байден выразил обеспокоенность Си по поддержке Китаем войны России против Украины, и "несправедливой" торговой политики Китая. Об этом говорится в пресс-релизе Белого Дома по факту разговора, передает УНН.

Он выразил обеспокоенность относительно поддержки КНР оборонно-промышленной базы России и ее влияния на европейскую и трансатлантическую безопасность, а также отметил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов полной денуклеаризации Корейского полуострова. - говорится в заявлении Белого Дома.

Детали

Согласно заявлению Белого дома, президент США Джо Байден во время разговора с президентом Китая Си Цзиньпином во вторник выразил обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон назвал "несправедливой торговой политикой и нерыночной экономической практикой" Китая. А также предложил способы управления конкуренцией, чтобы избежать конфликтов и сохранить открытые коммуникации между странами.

Президент Байден также выразил продолжающуюся обеспокоенность несправедливой торговой политикой КНР и нерыночной экономической практикой, которая наносит ущерб американским рабочим и семьям. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать необходимые меры, чтобы предотвратить использование передовых технологий США для подрыва нашей национальной безопасности, без необоснованного ограничения торговли и инвестиций. - говорится в сообщении.

Байден также использовал этот звонок, чтобы подтвердить поддержку США "политики Единого Китая" Пекина и еще раз подчеркнуть важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, где в мае должна состояться инаугурация президента Тайваня.

Оба лидера приветствовали текущие усилия по поддержанию открытых каналов связи и ответственного управления отношениями посредством дипломатии высокого уровня и консультаций на рабочем уровне в течение следующих недель и месяцев, в том числе во время предстоящих визитов госсекретаря Йеллен и министра Блинкена.

Дополнительно

В ноябре Байден и Си договорились возобновить военную связь и сотрудничать для ограничения производства фентанила. Они не разговаривали по телефону с июля 2022 года. После встречи в ноябре Байден сказал журналистам, что не изменил своего мнения о том, что Си является диктатором. Этот комментарий изрядно разозлил Китай.

Кроме того, администрация Байдена ввела запрет на продажу определенных технологий китайским компаниям, ссылаясь на риски для национальной безопасности. А Китай в свою очередь обвинил Вашингтон в создании оружия в экономических и торговых вопросах.

Беспокойство по поводу Тайваня

Китай считает Тайвань, самоуправляемый остров с демократическими выборами, частью своей территории и недавно отказался от формулировки "мирного воссоединения" из своего бюджета. Тайвань решительно возражает против претензий Китая на суверенитет и говорит, что только жители острова могут решать свое будущее.

Действующий вице-президент Тайваня Лай Чин-тэ, которого Пекин считает сепаратистом, стал президентом в январе, и Пекин усилил давление на Тайвань перед инаугурацией в мае.