Іспанія та Бельгія підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Іспанії та Бельгії, які підтвердили участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, і обговорили оборонну співпрацю, інтеграцію України до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністрами Іспанії та Бельгії, які підтвердили участь їхніх країн в інавгураційному Саміті миру в Україні, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про це Глава держави повідомив у вівторок у соцмережі X, пише УНН.
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"Хороша телефонна розмова з Педро Санчесом. Прем’єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру. Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки", - написав Зеленський.
Президент вказав, що з іспанським лідером "відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн G7". А також подякував йому "за всю оборонну підтримку, зокрема в питаннях підсилення ППО". "Обговорили її продовження", - вказав Зеленський.
Президент України також повідомив, що провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. "Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру", - зазначив Зеленський.
З його слів, з бельгійським лідером обговорили також оборонну та політичну співпрацю. "Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", - зауважив Президент.
"Також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті нашої інтеграції. Розраховуємо на фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні", - підкреслив Зеленський.
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