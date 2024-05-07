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Іспанія та Бельгія підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський

Іспанія та Бельгія підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський

Київ • УНН

 • 21506 перегляди

Президент Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Іспанії та Бельгії, які підтвердили участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, і обговорили оборонну співпрацю, інтеграцію України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністрами Іспанії та Бельгії, які підтвердили участь їхніх країн в інавгураційному Саміті миру в Україні, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про це Глава держави повідомив у вівторок у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"Хороша телефонна розмова з Педро Санчесом. Прем’єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру. Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки", - написав Зеленський.

Президент вказав, що з іспанським лідером "відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн G7". А також подякував йому "за всю оборонну підтримку, зокрема в питаннях підсилення ППО". "Обговорили її продовження", - вказав Зеленський.

Президент України також повідомив, що провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. "Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру", - зазначив Зеленський.

З його слів, з бельгійським лідером обговорили також оборонну та політичну співпрацю. "Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", - зауважив Президент.

"Також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті нашої інтеграції. Розраховуємо на фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні", - підкреслив Зеленський.

Зеленський запросив на Саміт миру лідерів Литви, Польщі, Канади та Естонії06.05.24, 20:41 • 55217 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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