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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI

Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 16:05  •  1032 просмотра

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Во время своего визита в Испанию президент Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев, а также обсудил потенциальное сотрудничество с Институтом Сервантеса и подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Санчесом.

Президент  Украины Владимир Зеленский в  рамках своего визита в Испанию встретился с королем страны Фелипе VI. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства. 

Детали 

На аудиенции у Короля Испании Фелипе VI выразил благодарность за усилия Испании в сфере гуманитарной помощи нашей стране и поддержки украинских граждан, которых она приютила

- заявил украинский президент.

Он также выразил надежду, что в Украине откроют представительство офиса Института Сервантеса, где Король Испании является почетным председателем Комитета патронов. 

В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании27 мая 2024, 11:02 • 14029 просмотров

Кроме того, глава государства обнародовал видео, с аудиенцией у короля Испании.

Испания помогает, укрепляет нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. Это неравнодушие спасает тысячи жизней

- заявил Владимир Зеленский. 

Президент Украины пригласил Его Величество Фелипе VI и Ее Величество Королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.

Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней

- заявил Зеленский, обращаясь к присутствующим на аудиенции у Короля Испании.
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Напомним

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, свои подписи под соглашением поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес. 

Владимир Омельченко

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