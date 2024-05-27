Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Испанию встретился с королем страны Фелипе VI. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

На аудиенции у Короля Испании Фелипе VI выразил благодарность за усилия Испании в сфере гуманитарной помощи нашей стране и поддержки украинских граждан, которых она приютила - заявил украинский президент.

Он также выразил надежду, что в Украине откроют представительство офиса Института Сервантеса, где Король Испании является почетным председателем Комитета патронов.

В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании

Кроме того, глава государства обнародовал видео, с аудиенцией у короля Испании.

Испания помогает, укрепляет нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. Это неравнодушие спасает тысячи жизней - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины пригласил Его Величество Фелипе VI и Ее Величество Королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.

Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней - заявил Зеленский, обращаясь к присутствующим на аудиенции у Короля Испании.

Напомним

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, свои подписи под соглашением поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес.