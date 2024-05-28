Зеленський у вівторок зустрінеться з премʼєром Бельгії та підпише безпекову угоду
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав Бельгію, щоб підписати угоду про безпеку з прем'єр-міністром Александром Де Кроо і попросити більше військової допомоги від західних союзників у боротьбі України проти російських військ.
Президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію у вівторок і підпише угоду про безпеку з прем’єр-міністром Александром Де Кроо, повідомив бельгійський уряд, передає УНН.
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Президент попросив більше військової допомоги від своїх західних союзників, оскільки українські війська борються з російськими військами.
Зеленський і Де Кроо також проведуть прес-конференцію в Брюсселі, йдеться в письмовій заяві уряду Бельгії в понеділок, анонсуючи візит президента України.
У понеділок він відвідав Іспанію, яка пообіцяла військову допомогу на 1 мільярд євро.
Зеленський в Мадриді зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії27.05.24, 21:20 • 55358 переглядiв