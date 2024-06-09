Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Чешская Республика может помочь в обучении украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает УНН со ссылкой на České noviny.

В последнее время западные страны также стремятся усилить ПВО Украины. По словам Черноховой, Чехия приветствовала инициативу Германии в этой сфере, в которой она также приняла участие.

Речь идет не только об обеспечении противоракетными системами, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на самолетах F-16 и Gripen. Государственное предприятие LOM Prague имеет для этого мощности, которое неоднократно предоставляло предложение украинской стороне - отметила Чернохова.

Чернохова, как и премьер-министр Чехии Петр Фиала, или министр иностранных дел Ян Липавский, выступает за то, чтобы Украина использовала поставленные военные материалы по своему усмотрению.

"В любом случае, ни одного нарушения международного права со стороны Украины нет, которая, согласно международному праву, как атакованная страна имеет право защищаться способом, который считает нужным", - сказал Чернохова.

Дополнение

Чернохова сообщала, что Чехия может обучить 4 тыс. украинских военнослужащих в этом году, однако на территории собственной страны. В Праге не планируют направлять инструкторов в Украину.