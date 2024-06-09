Чехія може допомогти Україні готувати пілотів для F-16 і Gripen
Київ • УНН
Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Чехія може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 і Gripen. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає УНН з посиланням на České noviny.
Останнім часом західні країни також прагнуть посилити ППО України. За словами Чернохової, Чехія привітала ініціативу Німеччини у цій сфері, у якій вона також взяла участь.
Йдеться не лише про забезпечення протиракетними системами, а й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на літаках F-16 і Gripen. Державне підприємство LOM Prague має для цього потужності, яке неодноразово надавало пропозицію українській стороні
Чернохова, як і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чи міністр закордонних справ Ян Ліпавський, виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд.
"У будь-якому випадку, жодного порушення міжнародного права з боку України немає, яка, відповідно до міжнародного права, як атакована країна має право захищатися у спосіб, який вважає за потрібне", - сказав Чернохова.
Доповнення
Чернохова повідомляла, що Чехія може навчити 4 тис. українських військовослужбовців цьогоріч, однак на території власної країни. У Празі не планують направляти інструкторів до України.