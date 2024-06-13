США сосредоточены на том, чтобы Украина получила истребители F-16 уже этим летом. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун во время пресс-конференции, и добавил, что возможности для тренировки пилотов существуют - как в США, так и у некоторых партнеров по этой коалиции, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Браун напомнил, что США являются лишь одним из лидеров этой авиационной коалиции, ведь кроме Вашингтона, вопросом F-16 занимается ряд союзных Украине государств.

"Возможности для тренировки существуют - как в Соединенных Штатах, так и у некоторых наших партнеров по этой коалиции. И мы продолжим работать с ними", - так Браун ответил на вопрос журналистки о том, действительно ли Украина имеет 30 пилотов, готовых начать обучение на F-16, однако тренировочные центры в США не имеют возможности их подготовить.

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Ранее издание Politico писало, что Украина сообщает, что имеет 30 пилотов, которые могут немедленно начать обучение в США, но в центре подготовки в Аризоне могут принять только 12 украинцев, Дания прекращает обучение на этих истребителях, а тренировочный центр в Румынии еще не готов. При этом США продолжают выполнять учебные программы для пилотов из других стран, которые были запланированы и оплачены этими государствами для перехода их воздушных сил на F-16.

Браун отметил, что нужно не только подготовить пилотов, но и обучить технический персонал.

"Мы работаем в упорно, чтобы убедиться, что в Украине есть то, что им нужно. И цель состоит в том, чтобы они получили это этим летом", - добавил Браун.

Дополнение

Начальник авиации Командования ВС ВСУ Сергей Голубцов сообщал, что в Украине сначала будет, как минимум звено истребителей F-16, однако может быть и больше. В общем Киев знает количество самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году.