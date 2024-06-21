Обговорення функціоналу F-16 відбудеться після їх надходження в Україну - Євлаш

Очікується поступове отримання літаків і планове нарощення складності виконання завдань у повітряному просторі. Це стане особливо важливим, коли поблизу знаходитиметься глибокоешелонована російська авіація та ППО, що вимагатиме нових підходів до бойової роботи. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

Я думаю, що ми зможемо обговорити про функціонал F-16 з тими обмеженнями, що на нас накладає безпекова ситуація, вже тоді, коли ці літаки надійдуть в Україну,

За його словами, Україна очікує поступових надходжень цих літаків.

Ми очікуємо поступового надходження, поступового застосування з плановим нарощенням складності виконання завдань, у повітряному просторі, оскільки бойова робота вже безпосередньо коли поблизу знаходиться глибокоешелонована російська авіація та ППО - це вже зовсім інша робота,