Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинцы не смогут продолжать обучение в его стране на истребителях F-16 после 2024 года. Об этом он сказал в понедельник, 24 июня, на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, пишет агентство Ritzau, передает УНН.

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По словам Поульсена, Дания "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года" ввиду того, что переходит на истребители F-35 - для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинцы.

Он объявил, что до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

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