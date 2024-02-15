Норвегія навчатиме українських морпіхів проводити операції з малими катерами
Київ • УНН
Норвегія з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами.
Норвезькі військові цієї весни почнуть навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
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Морські піхотинці будуть тренуватися діяти у прибережній зоні та на переправах річок, з адаптацією до умов, в яких їм доведеться працювати в Україні.
Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія веде разом з Великою Британією.
Ми повинні робити свій внесок там, де ми можемо змінити ситуацію. Тут Норвегія може надати досвід, який має попит у всьому світі. Норвегія розвинула добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, тепер ми розвиваємо цю співпрацю і встановлюємо спеціальну схему навчання,
Спочатку навчання триватиме приблизно рік і розпочнеться в Нідерландах.
Ми повинні допомогти Україні в її зусиллях зберегти торговельні шляхи в Чорному морі відкритими. Мета – зміцнення військово-морської оборони України та підвищення здатності України діяти вздовж власного узбережжя,
Нагадаємо
Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем ППО для посилення протиповітряної оборони від російських ракет і безпілотників.