Норвегія навчатиме українських морпіхів проводити операції з малими катерами

Норвезькі військові цієї весни почнуть навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

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Морські піхотинці будуть тренуватися діяти у прибережній зоні та на переправах річок, з адаптацією до умов, в яких їм доведеться працювати в Україні.

Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія веде разом з Великою Британією.

Ми повинні робити свій внесок там, де ми можемо змінити ситуацію. Тут Норвегія може надати досвід, який має попит у всьому світі. Норвегія розвинула добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, тепер ми розвиваємо цю співпрацю і встановлюємо спеціальну схему навчання,