Норвегія збирається передати Україні більше NASAMS
Київ • УНН
Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем ППО для посилення протиповітряної оборони від російських ракет і безпілотників.
Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомили у Міноборони країни у п'ятницю, пише УНН.
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"Уряд (Норвегії) пропонує норвезькому парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS", - ідеться у повідомленні Міноборони Норвегії.
Як повідомляється, це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже було передано Україні як дар. Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.
"Норвезька система NASAMs рятує життя українців та запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні атаки та атаки безпілотників масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Водночас я занепокоєний тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони", - заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.
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