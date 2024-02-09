Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS
Киев • УНН
Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.
Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщили в Минобороны страны в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Правительство (Норвегии) предлагает норвежскому парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS", - говорится в сообщении Минобороны Норвегии.
Как сообщается, это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже было передано Украине в качестве дара. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон.
"Норвежская система NASAMs спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные атаки и атаки беспилотников масштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны", - заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата23 январь 2024, 14:00 • 23196 просмотров
Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS
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