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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS

Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 13:25  •  14136 просмотра

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Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.

Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщили в Минобороны страны в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Правительство (Норвегии) предлагает норвежскому парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS", - говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

Как сообщается, это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже было передано Украине в качестве дара. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон.

"Норвежская система NASAMs спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные атаки и атаки беспилотников масштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны", - заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата23 январь 2024, 14:00 • 23196 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
byorn-arild-grammБьёрн Арильд Грамм
nasamsНАСАМС
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
Норвегія збирається передати Україні більше NASAMS
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Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.

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