Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами

Норвежские военные этой весной начнут учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Морские пехотинцы будут тренироваться действовать в прибрежной зоне и на переправах рек, с адаптацией к условиям, в которых им придется работать в Украине.

Учения являются первым шагом в работе морской коалиции, которую Норвегия ведет вместе с Великобританией.

Мы должны вносить свой вклад там, где мы можем изменить ситуацию. Здесь Норвегия может предоставить опыт, который пользуется спросом во всем мире. Норвегия развила хорошие отношения с украинскими морскими пехотинцами благодаря обучению в Норвегии, теперь мы развиваем это сотрудничество и устанавливаем специальную схему обучения, - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Сначала обучение продлится примерно год и начнется в Нидерландах.

Мы должны помочь Украине в ее усилиях сохранить торговые пути в Черном море открытыми. Цель - укрепление военно-морской обороны Украины и повышение способности Украины действовать вдоль собственного побережья, - говорит министр обороны.

Напомним

Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.