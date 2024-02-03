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Норвегія надає Пентагону доступ до восьми військових об’єктів на своїй території

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми військових об’єктів на своїй території

Київ • УНН

 • 36187 перегляди

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.

Норвегія і США досягли домовленостей щодо розширення доступу Пентагону до вісьмох норвезьких військових об’єктів. Це відбулося в межах доповнення до двосторонньої угоди про співробітництво у сфері оборони від 2022 року, повідомив уряд королівства Норвегії, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон підписали документ щодо внесення поправок до угоди, що передбачають дозвіл на використання Пентагоном додатково восьми військових об’єктів на території країни.

Ідеться про такі об’єкти:

  • аеродроми Андейя і Бардуфосс, 
  • базу і полігон Сетермоен на півночі Норвегії, 
  • аеродром Ерланд, 
  • базу Вернес,
  • паливний термінал Намсен у центральній частині країни, 
  • головну військово-морську базу Гоконсверн поблизу міста Берген, 
  • підземний комплекс у печерах Осмарка і на півдні країни.

В очікуванні згоди норвезького парламенту ці об’єкти можуть використовуватися Норвегією, Сполученими Штатами та іншими союзними силами для низки військових цілей. Підписання сприяє подальшому розвитку угоди про співпрацю в сфері оборони, яку ухвалив норвезький парламент у червні 2022 року

йдеться у заяві посла США в Норвегії.

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Разом із раніше вже наданими за чинною угодою аеродромами Рюгге, Евенес і Сола, а також військово-морською базою Рамсунд, США отримують доступ загалом до 12 військових об’єктів на території Норвегії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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