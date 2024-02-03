Норвегія надає Пентагону доступ до восьми військових об’єктів на своїй території
Київ • УНН
Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.
Норвегія і США досягли домовленостей щодо розширення доступу Пентагону до вісьмох норвезьких військових об’єктів. Це відбулося в межах доповнення до двосторонньої угоди про співробітництво у сфері оборони від 2022 року, повідомив уряд королівства Норвегії, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон підписали документ щодо внесення поправок до угоди, що передбачають дозвіл на використання Пентагоном додатково восьми військових об’єктів на території країни.
Ідеться про такі об’єкти:
- аеродроми Андейя і Бардуфосс,
- базу і полігон Сетермоен на півночі Норвегії,
- аеродром Ерланд,
- базу Вернес,
- паливний термінал Намсен у центральній частині країни,
- головну військово-морську базу Гоконсверн поблизу міста Берген,
- підземний комплекс у печерах Осмарка і на півдні країни.
В очікуванні згоди норвезького парламенту ці об’єкти можуть використовуватися Норвегією, Сполученими Штатами та іншими союзними силами для низки військових цілей. Підписання сприяє подальшому розвитку угоди про співпрацю в сфері оборони, яку ухвалив норвезький парламент у червні 2022 року
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Разом із раніше вже наданими за чинною угодою аеродромами Рюгге, Евенес і Сола, а також військово-морською базою Рамсунд, США отримують доступ загалом до 12 військових об’єктів на території Норвегії.