Норвегія посилює контроль щодо українських біженців, щоб знизити тиск на муніципалітети

Більш жорсткі правила для українських біженців незабаром набудуть чинності, та будуть будуть містити в собі такі зміни, як впровадження робочої діяльності, регулювання права на допомогу та покриття послуг.

Про це пише УНН із посиланням на Schengen Visa Information.

Деталі

Норвегія продовжує тверду підтримку Україні через фінансову допомогу та військовий внесок, але уряд країни прагне вдосконалити умови прийому мігрантів, щоб забезпечити зниження тиску на системи муніципалітетів.

До вищезазначеного у Міністерстві праці та інклюзії Норвегії додали наступні аспекти:

Уряд Норвегії не надаватиме фінансову допомогу українцям, які вирішили жити у місці, яке вони собі забезпечили замість центрів прийому біженців. Норвегія більше не покриватиме витрати на домашніх тварин новоприбулих українських шукачів притулку.

Водночас має бути запроваджено вимогу проживати в Норвегії щонайменше п'ять років для отримання безкоштовних стоматологічних послуг для осіб у віці 19-24 років, які мають тимчасовий колективний захист.

Для отримання права на одноразову допомогу запроваджено вимогу щодо 12-місячного проживання.

Відповідно до нових змін, які незабаром набудуть чинності, українці в Норвегії повинні будуть приділяти не менше 15 годин на тиждень робочій діяльності. Ця вимога може бути виконана шляхом практичної роботи на повний або неповний робочий день.

Доповнення

Норвегія стала однією з найдобріших у Європі щодо надання притулку, пише норвезьке видання "Афтенпостен".

Норвезькі дослідники взяли участь у дослідженні цього питання, порівнявши політику надання притулку в Норвегії та семи інших країнах. З 2015 року спостерігається чітка обмежувальна тенденція, - Європа прийняла більш вибіркову політику надання притулку. Багато країн надають різні права різним підгрупам.

Починаючи з 2015 року, спостерігається тенденція до введення все більш жорстких вимог для отримання посвідки на постійне проживання: 5 з 8 країн вимагають від біженців довшого перебування в країні, перш ніж вони отримають посвідку на постійне проживання.

Окрім Фінляндії та Великої Британії, всі вони запровадили "інтеграційні вимоги".

Приклади: Мовні вимоги, вимоги до громадянських тестів, вимоги до рівня доходу і вимоги до часу роботи або навчання.

Нагадаємо

Українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України.

Також УНН повідомляв, що Велика Британія, Італія та Фінляндія в суботу стали останніми країнами, які призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців для палестинців (БАПОР) після звинувачень у причетності його співробітників до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Геополітична помилка "історичного масштабу": глава ЦРУ застерігає від скорочення підтримки України з боку США