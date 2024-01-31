Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты

Более жесткие правила для украинских беженцев вскоре вступят в силу, и будут содержать в себе такие изменения, как внедрение рабочей деятельности, регулирование права на помощь и покрытие услуг.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Schengen Visa Information.

Детали

Норвегия продолжает твердую поддержку Украине через финансовую помощь и военный вклад, но правительство страны стремится усовершенствовать условия приема мигрантов, чтобы обеспечить снижение давления на системы муниципалитетов.

К вышеупомянутому в Министерстве труда и инклюзии Норвегии добавили следующие аспекты:

Правительство Норвегии не будет оказывать финансовую помощь украинцам, которые решили жить в месте, которое они себе обеспечили вместо центров приема беженцев. Норвегия больше не будет покрывать расходы на домашних животных новоприбывших украинских искателей убежища.

В то же время должно быть введено требование проживать в Норвегии не менее пяти лет для получения бесплатных стоматологических услуг для лиц в возрасте 19-24 лет, имеющих временную коллективную защиту.

Для получения права на единовременное пособие введено требование о 12-месячном проживании.

В соответствии с новыми изменениями, которые вскоре вступят в силу, украинцы в Норвегии должны будут уделять не менее 15 часов в неделю рабочей деятельности. Это требование может быть выполнено путем практической работы на полный или неполный рабочий день.

Дополнение

Норвегия стала одной из самых добрых в Европе по предоставлению убежища, пишет норвежское издание "Афтенпостен".

Норвежские исследователи приняли участие в исследовании этого вопроса, сравнив политику предоставления убежища в Норвегии и семи других странах. С 2015 года наблюдается четкая ограничительная тенденция, - Европа приняла более избирательную политику предоставления убежища. Многие страны предоставляют разные права разным подгруппам.

Начиная с 2015 года, наблюдается тенденция к введению все более жестких требований для получения постоянного вида на жительство: 5 из 8 стран требуют от беженцев более длительного пребывания в стране, прежде чем они получат постоянный вид на жительство.

Кроме Финляндии и Великобритании, все они ввели "интеграционные требования".

Примеры: Языковые требования, требования к гражданским тестам, требования к уровню дохода и требования к времени работы или учебы.

Напомним,

Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.

Также УНН сообщал, что Великобритания, Италия и Финляндия в субботу стали последними странами, которые приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев для палестинцев (БАПОР) после обвинений в причастности его сотрудников к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября.

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