У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони
Київ • УНН
Нідерланди пропонують повернути частину українських біженців у відносно безпечні західні регіони України. З такою пропозицією виступили члени партії "Фермерський-громадянський рух" під час дебатів щодо урядового бюджету для біженців. Інші партії розкритикували цю пропозицію, зазначивши, що на заході України також відбуваються ракетні обстріли.
Українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту. Про це повідомляє Dutch News, пише УНН.
Деталі
Дискусію про повернення українців додому ініціювали депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB (Фермерсько-Громадянський рух). Пропозицію озвучили під час дебатів щодо урядового бюджету для розв'язання проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.
Ми не можемо прийняти всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?,
Водночас міністр відповів, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.
Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток,
Зазначається, що парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.
Доповнення
Мона Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Українських біженців наразі безплатно розміщують у муніципальних пунктах приймання.
Вони також отримують допомогу на проживання в розмірі від 340 до 380 євро на місяць. Депутат також хоче вивчити питання, чи можна пов’язати прожитковий мінімум, який отримують українці, з обов’язком подаватись на роботу.
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