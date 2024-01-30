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У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони

У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони

Київ • УНН

 • 39141 перегляди

Нідерланди пропонують повернути частину українських біженців у відносно безпечні західні регіони України. З такою пропозицією виступили члени партії "Фермерський-громадянський рух" під час дебатів щодо урядового бюджету для біженців. Інші партії розкритикували цю пропозицію, зазначивши, що на заході України також відбуваються ракетні обстріли.

Українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту. Про це повідомляє Dutch News, пише УНН.

Деталі

Дискусію про повернення українців додому ініціювали депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB (Фермерсько-Громадянський рух). Пропозицію озвучили під час дебатів щодо урядового бюджету для розв'язання проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.

Ми не можемо прийняти всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?,

- апитала депутат від BBB Мона Кейзер у міністра у справах біженців Еріка ван дер Бурга.

Водночас міністр відповів, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.

Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток,

- заявив урядовець.

Зазначається, що парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.

Доповнення

Мона Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Українських біженців наразі безплатно розміщують у муніципальних пунктах приймання.

Вони також отримують допомогу на проживання в розмірі від 340 до 380 євро на місяць. Депутат також хоче вивчити питання, чи можна пов’язати прожитковий мінімум, який отримують українці, з обов’язком подаватись на роботу.

У 2023 році кожне 10 підприємство в Польщі було засновано українцями - дослідження 25.01.24, 20:24 • 65177 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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