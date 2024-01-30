В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
Киев • УНН
Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.
Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента. Об этом сообщает Dutch News, пишет УНН.
Детали
Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по правительственному бюджету для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуются около 100 тысяч украинских беженцев.
Мы не можем принять всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев
В то же время министр ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.
Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище,
Отмечается, что парламентарии от GroenLinks/PvdA раскритиковали предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы происходят и на западе Украины.
Дополнение
Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, которые нашли работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема.
Они также получают пособие на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу.
В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование25 январь 2024, 18:24 • 50490 просмотров
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters
Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.
Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин
Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.
Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин
Украине необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход так как Киев не сможет догнать россию по производству обычных вооружений, говорит Камышин.
Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе
Почти 600 работников экстренной медицинской помощи прошли 53-часовой онлайн-курс медпомощи на догоспитальном этап. Более 12 000 человек зарегистрировались на курс, который проводится при поддержке Всемирного банка.
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду в Тернопольской области
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду возле села Переволока в Тернопольской области на западе Украины.
Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте
Фильм Марины Вроды, который рассказывает о пожилом мужчине и последних днях его мамы, поразил жюри меланхоличным изображением жизни страны, которая исчезает.
Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине
Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.
Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.