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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 10:12  •  11415 просмотра

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Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента. Об этом сообщает Dutch News, пишет УНН.

Детали

Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по правительственному бюджету для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуются около 100 тысяч украинских беженцев.

Мы не можем принять всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев

- спросила депутат от BBB Мона Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.

В то же время министр ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.

Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище,

- заявил чиновник.

Отмечается, что парламентарии от GroenLinks/PvdA раскритиковали предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы происходят и на западе Украины.

Дополнение

Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, которые нашли работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема.

Они также получают пособие на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу.

В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование25 январь 2024, 18:24 • 50490 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Наши за границей
У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони
The Netherlands proposes to return Ukrainian refugees to safe regions
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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

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