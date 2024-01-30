В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента. Об этом сообщает Dutch News, пишет УНН.

Детали

Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по правительственному бюджету для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуются около 100 тысяч украинских беженцев.

Мы не можем принять всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев - спросила депутат от BBB Мона Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.

В то же время министр ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.

Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище, - заявил чиновник.



Отмечается, что парламентарии от GroenLinks/PvdA раскритиковали предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы происходят и на западе Украины.

Дополнение

Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, которые нашли работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема.

Они также получают пособие на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу.

В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование