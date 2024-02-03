Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Норвегия и США достигли договоренностей по расширению доступа Пентагона к восьми норвежским военным объектам. Это произошло в рамках дополнения к двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере обороны от 2022 года, сообщило правительство королевства Норвегии, передает УНН.

Детали

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам и посол США в Осло Марк Натансон подписали документ о внесении поправок в соглашение, предусматривающие разрешение на использование Пентагоном дополнительно восьми военных объектов на территории страны.

Речь идет о таких объектах: аэродромы Андейя и Бардуфосс, базу и полигон Сетермоен на севере Норвегии, аэродром Эрланд, базу Вернес и топливный терминал Намсен в центральной части страны, главную военно-морскую базу Гоконсверн вблизи города Берген, подземный комплекс в пещерах Осмарка и на юге страны.

В ожидании согласия норвежского парламента эти объекты могут использоваться Норвегией, Соединенными Штатами и другими союзными силами для ряда военных целей. Подписание способствует дальнейшему развитию соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое принял норвежский парламент в июне 2022 года говорится в заявлении посла США в Норвегии.

Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты

Вместе с ранее уже предоставленными по действующему соглашению аэродромами Рюгге, Эвенес и Сола, а также военно-морской базой Рамсунд, США получают доступ в целом к 12 военным объектам на территории Норвегии.