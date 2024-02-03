Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  180008 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  206769 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  178634 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  178602 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  172189 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  148583 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  154935 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169671 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170307 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.

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Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.

Новости Мира •   •  1160 просмотра
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.

Новости Мира •   •  1805 просмотра
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.

Новости Мира •   •  2435 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.

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В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

В Киевской области появится новый индустриальный парк

В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.

Экономика •   •  4064 просмотра
В Киевской области появится новый индустриальный парк

Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Война •   •  6115 просмотра
Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

Президент Турции Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка Фатиха Карахана, который ранее занимал должность заместителя председателя, вместо подавшего в отставку Хафиза Хайе Эркана.

Новости Мира •   •  4915 просмотра
Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, до марта ЕС поставит Украине 52% из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Война •   •  9796 просмотра
До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование гибели двух французских граждан, которые погибли в результате удара российского беспилотника в Херсонской области Украины.

Война •   •  8788 просмотра
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине