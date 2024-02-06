Постачання зброї і створення спільних виробництв обговорив заступник Умєрова з посадовцями Норвегії

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час робочої поїздки до Норвегії заявив, що Україна дуже зацікавлена як у закупівлі зброї для своїх потреб у норвезьких підприємств ОПК, так і у створенні спільних виробництв окремих зразків ОВТ на українській території. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

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Повідомляється, що під час робочого візиту до Норвегії Гаврилюк зустрівся норвезькими урядовцями, парламентарями, представниками бізнесу та обговорив військове співробітництво між країнами.

З початку 2024 року уряд Норвегії відкрив для України можливість купувати зброю напряму у підприємств норвезького ОПК.

Україна дуже зацікавлена як у закупівлі зброї для своїх потреб у норвезьких підприємств ОПК, так і у створенні спільних виробництв окремих зразків ОВТ на українській території. Норвезькі компанії виробляють високотехнологічну зброю, яка буде ефективною ще багато років – сказав Гаврилюк під час зустрічі з норвезькими урядовцями.

Норвегія схвалила прямий продаж зброї Україні

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що війна росії проти України стала найбільшим викликом політиці безпеки сучасності.

"Українці борються за своє виживання та свободу. Їхня оборона – це також і наша боротьба. Це боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку. Тому Норвегія й надалі підтримуватиме Україну", – сказав він.

Ззаначається, що 2 лютого уряд Норвегії презентував парламенту країни звіт та план подальшої багатомільярдної допомоги Україні в рамках програми Нансена, яка охоплює як військову, так і гуманітарну сфери. Цей пакет допомоги – безпрецедентний, оскільки є найбільшим в історії Норвегії за обсягом допомоги країні, яка перебуває у стані війни.

Під час заходу Гаврилюк подякував Норвегії за масштабну підтримку у боротьбі проти російської агресії.

"Норвегія зробила багато для того, щоб наше військо було сильнішим у боротьбі з агресором. Українці вдячні народу Норвегії за потужну політичну, гуманітарну підтримку та військову допомогу", – сказав Гаврилюк.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам нагадав, що серед іншого, Норвегія уже передала Україні артилерійські засоби, бронетехніку, танки, обладнання для розмінування: "Разом із Великою Британією ми підтримуємо Україну у розбудові її берегової та морської оборони. Крім того, інструктори Збройних сил Норвегії здійснюють навчання українських військовослужбовців у Великій Британії, Німеччині та Литві".

Гаврилюк наголосив, що довготривалі програми наших партнерів, які включають оборонні пакети та бюджетну підтримку, мають вирішальне значення для українського народу.

"Будь-яка допомога, надана партнерами, важлива для України, але зараз ми найбільше потребуємо зброї і боєприпасів. Ми хочемо жити у вільній, демократичній і мирній країні – для цього ми мусимо воювати і перемогти агресора", – сказав Гаврилюк.