Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время рабочей поездки в Норвегию заявил, что Украина очень заинтересована как в закупке оружия для своих нужд у норвежских предприятий ОПК, так и в создании совместных производств отдельных образцов ВВТ на украинской территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

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Сообщается, что во время рабочего визита в Норвегию Гаврилюк встретился с норвежскими чиновниками, парламентариями, представителями бизнеса и обсудил военное сотрудничество между странами.

С начала 2024 года правительство Норвегии открыло для Украины возможность покупать оружие напрямую у предприятий норвежского ОПК.

Украина очень заинтересована как в закупке оружия для своих нужд у норвежских предприятий ОПК, так и в создании совместных производств отдельных образцов ВВТ на украинской территории. Норвежские компании производят высокотехнологичное оружие, которое будет эффективным еще много лет - сказал Гаврилюк во время встречи с норвежскими чиновниками.

Норвегия одобрила прямую продажу оружия Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что война России против Украины стала самым большим вызовом политике безопасности современности.

"Украинцы борются за свое выживание и свободу. Их оборона - это также и наша борьба. Это борьба за демократические ценности и европейскую безопасность. Поэтому Норвегия и в дальнейшем будет поддерживать Украину", - сказал он.

Отмечается, что 2 февраля правительство Норвегии представило парламенту страны отчет и план дальнейшей многомиллиардной помощи Украине в рамках программы Нансена, которая охватывает как военную, так и гуманитарную сферы. Этот пакет помощи - беспрецедентный, поскольку является крупнейшим в истории Норвегии по объему помощи стране, которая находится в состоянии войны.

Во время мероприятия Гаврилюк поблагодарил Норвегию за масштабную поддержку в борьбе против российской агрессии.

"Норвегия сделала много для того, чтобы наше войско было сильнее в борьбе с агрессором. Украинцы благодарны народу Норвегии за мощную политическую, гуманитарную поддержку и военную помощь", - сказал Гаврилюк.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам напомнил, что среди прочего, Норвегия уже передала Украине артиллерийские средства, бронетехнику, танки, оборудование для разминирования: "Вместе с Великобританией мы поддерживаем Украину в развитии ее береговой и морской обороны. Кроме того, инструкторы Вооруженных сил Норвегии осуществляют обучение украинских военнослужащих в Великобритании, Германии и Литве".

Гаврилюк отметил, что долговременные программы наших партнеров, которые включают оборонные пакеты и бюджетную поддержку, имеют решающее значение для украинского народа.

"Любая помощь, предоставленная партнерами, важна для Украины, но сейчас мы больше всего нуждаемся в оружии и боеприпасах. Мы хотим жить в свободной, демократической и мирной стране - для этого мы должны воевать и победить агрессора", - сказал Гаврилюк.