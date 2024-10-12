Норвегія створює посаду військового аташе в Києві для оборонної співпраці
Київ • УНН
Міноборони Норвегії засновує посаду військового аташе в Києві для налагодження оборонної співпраці. Це сприятиме інвестиціям норвезьких компаній та можливому виробництву в Україні.
Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. За словами міністра оборони країни Бйорна Арільда Грама, це стане актуальним для налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній. Про це він розповів у коментарі порталу Forsvarets forum, пише УНН з посиланням на Суспільне.
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Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.
Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона
Він також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.
Нагадаємо
Норвегія виділяє 967 млн крон (близько 89,9 мільйона доларів - ред.) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.
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