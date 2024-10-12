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Норвегія створює посаду військового аташе в Києві для оборонної співпраці

Київ • УНН

 • 31169 перегляди

Міноборони Норвегії засновує посаду військового аташе в Києві для налагодження оборонної співпраці. Це сприятиме інвестиціям норвезьких компаній та можливому виробництву в Україні.

Норвегія створює посаду військового аташе в Києві для оборонної співпраці

Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. За словами міністра оборони країни Бйорна Арільда Грама, це стане актуальним для налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній. Про це він розповів у коментарі порталу Forsvarets forum, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона

- пояснив Грам.

Він також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

Нагадаємо

Норвегія виділяє 967 млн крон (близько 89,9 мільйона доларів - ред.) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

Норвегія розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з рф29.09.24, 23:57 • 22529 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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