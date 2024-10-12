Норвегия создает должность военного атташе в Киеве для оборонного сотрудничества
Киев • УНН
Минобороны Норвегии учреждает должность военного атташе в Киеве для налаживания оборонного сотрудничества. Это будет способствовать инвестициям норвежских компаний и возможному производству в Украине.
Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, это станет актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний. Об этом он рассказал в комментарии порталу Forsvarets forum, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Новый чиновник в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.
Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона
Он также отметил, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальным налаживание производства в Украине.
Напомним
Норвегия выделяет 967 млн крон (около 89,9 миллиона долларов - ред.) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.
Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с рф29 сентября 2024, 20:57 • 22122 просмотра