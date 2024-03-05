Сирський та Умєров обговорили потреби України в артилерії та ППО з міністром оборони Норвегії
Київ • УНН
Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил обговорили з Міністром оборони Норвегії розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та нагальні військові потреби України.
Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з очільником Міноборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Про це заявив Сирський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО. Обговорили, зокрема, розширення співпраці в оборонній промисловості
Окрім того, Головнокомандувач подякував Норвегії за всебічну підтримку України та її Збройних Сил.
Сирський взяв участь у переговорах з головою Пентагону: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення потреб ЗСУ05.03.24, 08:30 • 27708 переглядiв
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Також міністр оборони України на своїй сторінці у Facebook за підсумками розмови заявив, що запросив норвезького міністра відвідати Київ.
Нагадаємо
Вчора, 4 березня, міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном.