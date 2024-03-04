Умєров обговорив з британськими колегами реалізацію в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії та військовий командувач обговорили з міністром оборони України можливості реалізації Коаліції з розвитку морських сил і засобів з метою подальшого розширення успіху України у знищенні російського флоту за рахунок більш широкого використання безпілотників.
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Провів продуктивну телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном. Обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей.
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Він наголосив, що необхідно масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту, а для цього потрібно збільшити використання безпілотників в Україні.
Міністр оборони подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.
Окрім того, генерал-полковник Олександр Сирський поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби.
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