Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженных сил адмиралом сэром Энтони Радакином возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженных сил адмиралом сэром Энтони Радакином. Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. - написал Умеров.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота, а для этого нужно увеличить использование беспилотников в Украине.

Министр обороны поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

Кроме того, генерал-полковник Александр Сырский проинформировал коллег об оперативной обстановке и насущных потребностях.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и Службы внешней разведки Александром Лавриненко.

Президент анонсировал, в частности, больший результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики и противодействие коллаборационистам.