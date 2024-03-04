Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  212084 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  275616 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  238998 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  260401 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271761 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Министр обороны Великобритании и военный командующий обсудили с министром обороны Украины возможности реализации Коалиции по развитию морских сил и средств с целью дальнейшего расширения успеха Украины в уничтожении российского флота за счет более широкого использования беспилотников.

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Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ

Польский экспорт в Украину значительно вырос до рекордных 51,7 млрд злотых в 2023 году на фоне полномасштабного вторжения России, тогда как импорт из Украины составил 20,3 млрд злотых, что привело к крупнейшему в истории Польши положительному сальдо торговли с Украиной в размере 31,4 млрд злотых.

Экономика •   •  4066 просмотра
Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ

ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают

ЕС стремится развивать европейскую оружейную промышленность, чтобы европейские страны могли перейти к режиму "экономики войны" в ответ на вторжение России в Украину.

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ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают

Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями разведки, чтобы обсудить дальнейшее разрушение российской военной инфраструктуры и противодействие коллаборационистам и диверсионным группам.

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Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР

Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов

Посол Украины Василий Зварич призывает Польшу прекратить блокаду границы, которая стоила украинской экономике 500 миллионов долларов и пагубно влияет на экономику Польши.

Экономика •   •  9474 просмотра
Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов

Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.

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Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа

Совет ЕС достиг политической договоренности рекомендовать дальнейшее скоординированное сокращение спроса на газ среди стран-членов, чтобы подготовиться к потенциальным перебоям в поставках зимой.

Политика •   •  11209 просмотра
В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа

В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом

Двое украинских пожарных погибли и еще трое получили ранения в результате ударов российских беспилотников во время тушения пожара, вызванного обстрелами в Донецкой области.

Война •   •  14252 просмотра
В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом

В Берлине полиция проводит операцию против леворадикальной террористической группировки

Немецкая полиция активизировала поиски двух других подозреваемых членов ультралевой группировки RAF после того, как на прошлой неделе арестовала одного из них в Берлине.

Новости Мира •   •  10549 просмотра
В Берлине полиция проводит операцию против леворадикальной террористической группировки

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Акционеры банка "Конкорд" предлагают Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации банка.

Экономика •   •  37864 просмотра
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ