Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей
Министр обороны Великобритании и военный командующий обсудили с министром обороны Украины возможности реализации Коалиции по развитию морских сил и средств с целью дальнейшего расширения успеха Украины в уничтожении российского флота за счет более широкого использования беспилотников.
Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ
Польский экспорт в Украину значительно вырос до рекордных 51,7 млрд злотых в 2023 году на фоне полномасштабного вторжения России, тогда как импорт из Украины составил 20,3 млрд злотых, что привело к крупнейшему в истории Польши положительному сальдо торговли с Украиной в размере 31,4 млрд злотых.
ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают
ЕС стремится развивать европейскую оружейную промышленность, чтобы европейские страны могли перейти к режиму "экономики войны" в ответ на вторжение России в Украину.
Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями разведки, чтобы обсудить дальнейшее разрушение российской военной инфраструктуры и противодействие коллаборационистам и диверсионным группам.
Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов
Посол Украины Василий Зварич призывает Польшу прекратить блокаду границы, которая стоила украинской экономике 500 миллионов долларов и пагубно влияет на экономику Польши.
Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии
Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.
В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа
Совет ЕС достиг политической договоренности рекомендовать дальнейшее скоординированное сокращение спроса на газ среди стран-членов, чтобы подготовиться к потенциальным перебоям в поставках зимой.
В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом
Двое украинских пожарных погибли и еще трое получили ранения в результате ударов российских беспилотников во время тушения пожара, вызванного обстрелами в Донецкой области.
В Берлине полиция проводит операцию против леворадикальной террористической группировки
Немецкая полиция активизировала поиски двух других подозреваемых членов ультралевой группировки RAF после того, как на прошлой неделе арестовала одного из них в Берлине.
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Акционеры банка "Конкорд" предлагают Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации банка.