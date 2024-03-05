Сырский и Умеров обсудили потребности Украины в артиллерии и ПВО с министром обороны Норвегии

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели разговор с главой Минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом заявил Сырский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Говорили о ситуации на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в артиллерии и ПВО. Обсудили, в частности, расширение сотрудничества в оборонной промышленности - резюмировал Сырский.

Кроме того, Главнокомандующий поблагодарил Норвегию за всестороннюю поддержку Украины и ее Вооруженных Сил.

Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Дополнение

Также министр обороны Украины на своей странице в Facebook по итогам разговора заявил, что пригласил норвежского министра посетить Киев.

Напомним

Вчера, 4 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженных сил адмиралом сэром Энтони Радакином.