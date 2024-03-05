Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский принял участие в переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином, где украинская сторона проинформировала главу Пентагона о текущей ситуации на фронте. По итогам разговора Главком указал, что продолжается совместная работа над обеспечением потребностей и наращиванием возможностей Сил обороны, пишет УНН.

Еще один важный разговор - с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Продолжается совместная работа над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии - написал Сырский в соцсетях.

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