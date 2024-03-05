Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ
Киев • УНН
Украинский командующий обсудил с министром обороны США ситуацию на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский принял участие в переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином, где украинская сторона проинформировала главу Пентагона о текущей ситуации на фронте. По итогам разговора Главком указал, что продолжается совместная работа над обеспечением потребностей и наращиванием возможностей Сил обороны, пишет УНН.
Еще один важный разговор - с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Продолжается совместная работа над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад4 марта 2024, 12:52 • 20923 просмотра
Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ
Украинский командующий обсудил с министром обороны США ситуацию на фронте.
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