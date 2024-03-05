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Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 06:30  •  18244 просмотра

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Украинский командующий обсудил с министром обороны США ситуацию на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский принял участие в переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином, где украинская сторона проинформировала главу Пентагона о текущей ситуации на фронте. По итогам разговора Главком указал, что продолжается совместная работа над обеспечением потребностей и наращиванием возможностей Сил обороны, пишет УНН.

Еще один важный разговор - с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Продолжается совместная работа над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии

- написал Сырский в соцсетях.

Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад4 марта 2024, 12:52 • 20923 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
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lloid-ostinЛлойд Остин
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Сирський взяв участь у переговорах з головою Пентагону: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення потреб ЗСУ
Syrskyi took part in talks with the Pentagon chief: they discussed the situation at the front and meeting the needs of the Armed Forces
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