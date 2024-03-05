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Сирський взяв участь у переговорах з головою Пентагону: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення потреб ЗСУ

Київ • УНН

 • 27708 перегляди

Український командувач обговорив з міністром оборони США ситуацію на фронті.

Сирський взяв участь у переговорах з головою Пентагону: обговорили ситуацію на фронті та забезпечення потреб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у переговорах з міністром оборони США Ллойдом Остіним, де українська сторона поінформувала голову Пентагону про поточну ситуацію на фронті. За підсумками розмови Головком вказав, що триває спільна робота над забезпеченням потреб та нарощуванням можливостей Сил оборони, пише УНН.

Ще одна важлива розмова - з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим, поінформували міністра оборони США про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії

- написав Сирський у соцмережах.

Зеленський провів селектор: заслухав Сирського про аудит ЗСУ та ротацію бригад04.03.24, 14:52 • 23815 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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