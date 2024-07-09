Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, которые были переданы Украине Германией. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, пишет УНН.

Как сопредседатель Коалиции морских сил и средств, Норвегия считает важным обеспечить, чтобы Украина могла как можно быстрее развивать свою береговую охрану и усиливать свои морские силы и средства, - сказал министр обороны.

Детали

Отмечается. что Sea King - это старый тип вертолетов, и поиск запасных частей к ним может быть сложным. Вертолеты Sea King состояли на вооружении в Норвегии с 1973 до 2023 года, а сейчас их заменили на вертолеты SAR Queen. Норвежские вертолеты отработали свой максимальный налет и не могут быть переданы в дар.

Черное море и морская отрасль в целом имеют стратегическое значение для Украины и являются решающими для ее способности экспортировать товары. Коалиция по усилению морских возможностей направлена на Военно-Морские Силы Украины в целом и охватывает весь спектр морских возможностей, включая украинскую береговую охрану, - заявил министр иностранных дел Германии Эспен Барт Эйде.

Германия решила передать Украине шесть вертолетов, а Великобритания планирует передать три. Норвегия передает запчасти к шести бортам, которые передала Германия.

Напомним

Украина и Норвегия согласовали возможность продлить "транспортный безвиз" для двусторонних и транзитных перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года.