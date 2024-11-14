Умеров посетил Норвегию: обсуждены укрепление ПВО и подготовка украинских военных

Осуществил рабочий визит в Королевство Норвегия, где имел честь встретиться со своим другом и коллегой, министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом сообщает Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Одной из основных тем переговоров стало укрепление украинской системы противовоздушной обороны. Как подчеркнул Рустем Умеров, этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины в условиях текущей угрозы со стороны агрессора. Поэтому страны продолжают активно работать над ее совершенствованием и развитием.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы подготовки украинских военнослужащих с участием норвежских инструкторов. Совместные тренировки и учения будут способствовать повышению эффективности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, отметил министр обороны Украины.

Бок о бок с нашими союзниками мы делаем Силы обороны Украины сильнее и эффективнее - добавил Рустем Умеров.

Детали дальнейших шагов сотрудничества будут обнародованы позже.