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Умеров посетил Норвегию: обсуждены укрепление ПВО и подготовка украинских военных

Умеров посетил Норвегию: обсуждены укрепление ПВО и подготовка украинских военных

Киев  •  УНН

 • 526 просмотра

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Рустем Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности. Стороны сосредоточились на вопросах противовоздушной обороны и подготовки украинских военных.

Осуществил рабочий визит в Королевство Норвегия, где имел честь встретиться со своим другом и коллегой, министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом сообщает Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Одной из основных тем переговоров стало укрепление украинской системы противовоздушной обороны. Как подчеркнул Рустем Умеров, этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины в условиях текущей угрозы со стороны агрессора. Поэтому страны продолжают активно работать над ее совершенствованием и развитием.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы подготовки украинских военнослужащих с участием норвежских инструкторов. Совместные тренировки и учения будут способствовать повышению эффективности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, отметил министр обороны Украины.

Бок о бок с нашими союзниками мы делаем Силы обороны Украины сильнее и эффективнее

- добавил Рустем Умеров.

Детали дальнейших шагов сотрудничества будут обнародованы позже.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
byorn-arild-grammБьёрн Арильд Грамм
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