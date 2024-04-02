Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

Правительство Норвегии планирует увеличить количество военнообязанных с нынешних 9 000 до 13 500. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Мы должны иметь достаточно людей с нужными навыками в нужное время. В будущем нам понадобится больше людей с профессиональным военным опытом, - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Детали

Глава Минобороны также заявил о миллионных инвестициях в объект Вооруженных сил Норвегии в Тернингмоене, к северу от Осло, где будут собирать всех новобранцев. Он не уточнил, сколько именно средств потратит Норвегия.

Норвежские СМИ подтвердили, что целью является достичь количества в 13 500 призывников к 2036 году.

Напомним

Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.



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