Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Эксклюзив
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Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117633 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118469 просмотра

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Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений

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Новые поставщики продуктов питания для ВСУ не должны бояться сообщать о попытках давления на них со стороны компаний, которые ранее пытались сорвать тендеры, а правоохранители должны реагировать на эту информацию.

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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В Харькове дерусифицировали 18 улиц и назвали въезд в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

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В Харькове назвали въезд в честь военного летчика Джуса и переименовали ряд улиц, связанных с россией

Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Кабинет Министров Украины одобрил увольнение Эмине Джапаровой с должности первого заместителя министра иностранных дел и назначил Олега Осияна первым заместителем председателя и Андрея Крейтора заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД