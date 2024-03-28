Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Дания лидирует в поддержке экономического восстановления Украины через частные инвестиции
На Киевщине работает ППО
Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии
Посол США и министр финансов обсудили обязательства Украины по обслуживанию долгов
Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга
Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу
97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров
Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина
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Дания лидирует в поддержке экономического восстановления Украины через частные инвестиции
Дания оказывает значительную поддержку в восстановлении Украины через коммерческое финансирование, уменьшение рисков для инвесторов и содействие частным инвестициям, подавая пример для подражания другим странам.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны из-за обнаруженного движения вражеских беспилотников, а жителей призывают спрятаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии
Российская пропагандистская сеть платила некоторым законодателям ЕС за распространение российской пропаганды, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Посол США и министр финансов обсудили обязательства Украины по обслуживанию долгов
Посол США и Министр финансов Украины обсудили перенаправление долговых обязательств на гуманитарные нужды для поддержки экономики Украины в условиях войны с Россией.
Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных направлениях над разными регионами Украины, что вызвало воздушную тревогу.
россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга
Россияне разместили в Черном море подводный ракетоносец, несущий до 4 крылатых ракет "Калибр", повысив уровень ракетной угрозы до очень высокого.
Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу
Двух депутатов Сумского областного совета задержали за попытку дать взятку в размере $100 000 главе Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений и назначение одного из них руководителем объединенной больницы.
97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров
97% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб, выпущенных с начала года, попали в гражданскую инфраструктуру Украины, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина
Противокорабельная мина прибилась к берегу на одном из одесских пляжей и взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет.
Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"
По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора НЭК "Укрэнерго", энергетики создали два новых транзитных перехода, чтобы поставлять больше электроэнергии в Харьков из соседних районов.