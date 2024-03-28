Дания лидирует в поддержке экономического восстановления Украины через частные инвестиции

Как Дания помогает в восстановлении Украины рассказали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и глава МИД Дании - Ларс Локке Расмуссен в авторской колонке на bloomberg. Кулеба отметил, что инвестиции в охваченную войной страну являются большим риском, но, как показали датчане, дружественные правительства могут уменьшить эти риски, поддерживая свои компании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Дания была лидером в обеспечении коммерческой поддержки Украины. Правительство Дании сделало это через Датско-украинский фонд, предоставляя широкий спектр инструментов коммерческого финансирования и снижая риски для компаний, которые инвестируют и торгуют с украинскими партнерами.

Особенно вдохновляющим примером являются усилия Дании по восстановлению Николаева и его региона на северном берегу Черного моря. Мы надеемся, что успех Дании может вдохновить больше стран и частных компаний последовать этому примеру. - отметил Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что государственное финансирование имеет решающее значение для обеспечения частных инвесторов. Сейчас в Украине коммерческую деятельность осуществляют более 100 датских компаний, и они настроены на долгосрочное сотрудничество.

Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO) сейчас предлагает 100% покрытие рисков для датских экспортеров при инвестировании в Украину и 100% смягчение рисков в течение периода строительства или производства экспортных контрактов. В то же время EIFO предоставляет финансирование и выгодные займы для украинских частных компаний и государственных учреждений. Отмечается, что сейчас эта инициатива может предоставить займы и гарантии на сумму почти 140 миллионов евро, а также насчитывает более 15 различных проектов.

Несколько инвестиций частных датских компаний были бы невозможны без рискованного капитала, подкрепленного датскими финансовыми учреждениями. Они помогают компаниям переезжать в Украину, а украинские компании сами занимаются реконструкцией. - говорится в статье.

Этот проект создает рабочие места в Украине и Дании. Он открывает новые пути для сотрудничества и инноваций, а также позиционирует датские компании на будущих возможностях украинского рынка ЕС. Это выгодно для обеих сторон сотрудничества.

В статье отмечено, что инвестированием Дания занималась в Украине и до полномасштабной войны. В 1989 году, когда начался распад Советского Союза, правительство Дании основало Инвестиционный фонд для Центральной и Восточной Европы. Фондом руководил Инвестиционный фонд для развивающихся стран (IFU), который все еще является значительным прямым иностранным инвестором в Украине.

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Благодаря IFU Дания имела активный инвестиционный инструмент в Украине еще до войны. Когда россия вторглась в 2022 году, IFU управляла 14 активными инвестициями в нашей стране, что делает ее одним из крупнейших инвесторов в Украине среди европейских финансовых учреждений развития.

Согласно информации от министров, сейчас Датско-украинский фонд выделил примерно 15 миллионов евро на продолжение поддержки IFU в восстановлении украинской экономики за счет частного сектора. Это финансирование уже обеспечило расширение рынка для нескольких компаний в Украине и создало рабочие места, доходы от экспорта и значительные налоговые поступления для поддержки экономики. Дания, как первооткрыватель, продемонстрировала пример поддержки Украины на коммерческих началах.

Во время войны экономика так же важна, как и военная помощь. Чем сильнее экономическое положение Украины, тем больше ее шансов быстрее выиграть войну и восстановить мир. Поэтому одним из приоритетов украинской дипломатии и украинско-датского сотрудничества является поощрение частных инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Каждая новая возможность для украинской компании - это шаг к победе и самодостаточности Украины. - отмечается в статье.

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Дополнительно

В статье также объясняется обусловленность и логичность дальнейшего восстановления Украины именно путем инвестиций. Ведь в долгосрочной перспективе, Украина должна быть перестроена - психологически и институционально - чтобы стать самодостаточным государством и членом Европейского Союза. Для этого нужны частные инвестиции.

Украина не хочет быть страной, которая зависит от доноров после войны, и она имеет знания и ресурсы, чтобы стать самоокупаемой и развитой экономикой. Кроме того, Украина сейчас является кандидатом на вступление в ЕС, занята внедрением реформ и готова участвовать в переговорах о вступлении в ЕС.

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В то же время россия намерена препятствовать всему этому. Она нацелена на украинские производственные мощности и гражданскую и коммерческую инфраструктуру, пытаясь подорвать экономический хребет страны.