Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  100299 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  96974 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  117560 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  141503 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133772 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179222 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166966 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155438 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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18 марта 2024, 18:47  •  529224 просмотра

Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление экономики, финансирование приоритетных социальных и гуманитарных расходов, а также проведение реформ, направленных на европейскую интеграцию и экономический рост.

Война •   •  5675 просмотра
Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе

Грузовое судно врезалось в автодорожный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего мост обвалился и загорелся, а несколько строителей пропали без вести.

Экономика •   •  7015 просмотра
Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе

Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности

Ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов начинается 1 апреля в Украине, за исключением отдельных водоемов, с целью создания благоприятных условий для нереста рыбы и охраны рыбных популяций в ответственный нерестовый период.

Общество •   •  6887 просмотра
Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности

Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Немецкая компания Rheinmetall получает от ЕС 130 миллионов евро на увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ для пополнения запасов европейских вооруженных сил.

Война •   •  9927 просмотра
Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7981 просмотра
Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

Российские военные в оккупированном Крыму блокируют проход катеров и устанавливают новые заграждения на входе в Севастопольскую бухту после украинских ударов по российским кораблям и объектам инфраструктуры, пытаясь защитить бухту от дальнейших атак украинских войск.

Война •   •  9731 просмотра
российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных

В докладе ООН задокументирована казнь 32 украинских военнопленных российскими войсками в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, а также пытки и другие нарушения прав человека.

Общество •   •  9818 просмотра
В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных

Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Во вторник российские оккупанты 36 раз обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв.

Война •   •  11225 просмотра
Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.

Война •   •  12796 просмотра
Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Предстоящая встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вооружение, экономические вопросы, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических разногласий между двумя странами.

Война •   •  14309 просмотра
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"