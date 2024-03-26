Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития

Сегодня Совет директоров Всемирного банка одобрил Займ для Украины на поддержку политики развития (DPL) объемом $1,5 млрд. Средства направят на восстановление украинской экономики и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов. Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.

Учитывая вызовы вызванные полномасштабной вооруженной агрессией России, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского правительства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины, восстановление экономики и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов. - заявил Министр финансов Сергей Марченко.

Детали

Отмечается, что эти средства будут предоставлены под гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) объемом $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

Ожидается, что деньги поступят в Госбюджет Украины уже до конца марта этого года.

Министр финансов отметил, что Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, которые оказывают беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения России в наше государство.

Чтобы снизить стоимость обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы, из японских средств Соглашением о займе DPL предусмотрена

Проект DPL - это не только поддержка госбюджета, но и увеличение потенциала экономического развития путем повышения производительности, накопления капитала и доступа к экспортным рынкам, а также создание благоприятной для экономического развития макрофинансовой политики. Украина выполнила все указанные мероприятия для внедрения необходимых реформ, которые позволят Украине ускорить свой евроинтеграционный путь и будут способствовать росту экономики. - добавила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.

Отмечается, что главные направления реформ касаются совершенствования корпоративного управления, стимулирования возобновляемого энергогенерирования, внедрения аграрных нот, как нового инструмента для получения финансирования фермерами, укрепления финансового сектора через улучшение доступа бизнеса к финансированию (по программе "Доступные кредиты 5-7-9"). А также имплементация таможенного и налогового опыта ЕС в украинское законодательство, улучшение фискальной политики и регулирования рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.

После одобрения займа Советом директоров Всемирного банка Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Регион Европы и Восточной Азии Аруп Банерджи подписали соответствующее Соглашение о займе.

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