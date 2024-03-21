The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит

Члены Демократической партии США в обеих палатах Конгресса готовы поддержать идею предоставления помощи Украине в кредит. Политики отмечают, что это необходимо, чтобы выйти из "тупика". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В издании подчеркивают, что кредит до сих пор является нежелательным вариантом для демократов. Они призывают принять пакет экстренной иностранной помощи, принятый Сенатом в прошлом месяце, который включает 60 миллиардов долларов помощи для Украины.

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Тем не менее, демократы все же готовы поддержать "кредитную стратегию" Джонсона, если та позволит выйти Конгрессу из "тупика".

Демократы поддерживают помощь Украине. Неважно, назовете ли вы это кредитом или как-то иначе, но выделите им ресурсы. Вы должны предоставить им помощь. Поэтому если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, то это все равно помощь - заявил демократ, член Палаты представителей Бенни Томпсон.

Журналисты отмечают, что мало кто из конгрессменов верит, что Украина, которая столкнется с послевоенным восстановлением, вернет эти кредиты.

Однако такая схема позволит республиканцам сказать своим избирателям, что они пытаются облегчить финансовое бремя для американских налогоплательщиков.

Дополнение

В то же время в издании добавили, что не все демократы согласны с таким мнением, что помощь Украине нужно предоставить в любой форме.

Не забывайте, что и Израилю, и Украине - особенно Украине - приходится занимать много денег, чтобы справиться с этой войной. Так что если вы собираетесь ухудшить их кредитоспособность - а кредитный рейтинг Израиля снизился - это вредит вашему союзнику, при этом делая вид, что вы ему помогаете. Так что это не очень хорошие изменения - заявил демократ, член Палаты представителей Брэд Шерман.

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Напомним

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что первоочередным для Конгресса США является согласование бюджета правительства страны на текущий год, но предоставление дополнительной помощи Украине рассматривается.

По его словам, в контексте финансирования Украины отдельно фигурирует помощь оружием и гуманитарным компонентом, а также возможное использование арестованных активов российских олигархов.