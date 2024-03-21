ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 15:58  •  10309 просмотра

Read in English

Конгресс США обнародовал двухпартийный пакет расходов на сумму 1,1 триллиона долларов для финансирования обороны, внутренней безопасности и других программ, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

В конгрессе США предоставили пакет мер о расходах на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы в размере 1,1 триллиона долларов. Теперь у законодателей осталось менее двух дней, чтобы предотвратить частичную приостановку работы госучреждений (шатдаун). Об этом пишет Voice of America и передает УНН.

Детали

Лидеры Конгресса утром в четверг обнародовали двухпартийный документ о расходах на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы в размере 1,1 триллиона долларов. Голосование по нему пройдет в пятницу, 22 марта. Если Сенат не примет законопроект вовремя, около 70% федерального правительства закроется в 12:01 в субботу.

Ранее в этом месяце Конгресс принял отдельный пакет расходов, который профинансировал остальную часть федерального правительства до конца финансового года 30 сентября. Как только второй пакет расходов будет подписан, он устранит любую угрозу закрытия правительства до начала нового финансового года в октябре.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил надежду, что Конгресс сможет предотвратить шатдаун, если демократы и республиканцы в будут сотрудничать.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал пакет мер серией побед республиканцев: от увеличения расходов на оборону и безопасность границ до прекращения финансирования главного агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

Сообщается, что представленный в четверг текст дополняет детали принципиального соглашения между Джонсоном и Шумером.

Этот закон об ассигнованиях на 24 финансовый год является серьезным обязательством по укреплению нашей национальной обороны

- сказал Джонсон в заявлении, опубликованном вместе с текстом закона.

Джо Байден уже дал понять, что подпишет пакет расходов "немедленно", как только он попадет к нему на стол, но все еще остаются некоторые законодательные препятствия.

Напомним

В Конгрессе США обсуждаются различные механизмы предоставления дополнительной помощи Украине, включая использование арестованных активов российских олигархов, предоставление оружия и гуманитарной помощи отдельно или в пакете, а также возможность предоставления кредитов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  96686 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  112587 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  107769 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134175 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128218 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141765 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145354 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133527 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128407 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125552 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Новости по теме
Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

  •  10309 просмотра
Нужны дополнительные реформы: Ukraine Facility предусматривает урегулирование Украиной виртуальных активов

Нужны дополнительные реформы: Ukraine Facility предусматривает урегулирование Украиной виртуальных активов

  •  11876 просмотра
Массированная атака рф на Киев: пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101

Массированная атака рф на Киев: пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101

  •  12064 просмотра
На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

  •  11925 просмотра
Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

  •  10534 просмотра
Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

  •  15799 просмотра
На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

  •  11932 просмотра
В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

  •  11826 просмотра
россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

  •  13042 просмотра
Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

  •  12638 просмотра

Популярные

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

  •  34139 просмотра
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

  •  92863 просмотра
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

  •  45699 просмотра
россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов

россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов

  •  29200 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  123756 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  112587 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  123756 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  152865 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  183392 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  283284 просмотра

Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Конгресс США обнародовал двухпартийный пакет расходов на сумму 1,1 триллиона долларов для финансирования обороны, внутренней безопасности и других программ, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

Новости Мира •   •  10309 просмотра
Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Нужны дополнительные реформы: Ukraine Facility предусматривает урегулирование Украиной виртуальных активов

Украина должна принять законопроект по регулированию виртуальных активов и платежных систем в соответствии со стандартами ЕС, а также работать над регулированием криптоактивов и обеспечением стабильности цифрового финансового сектора в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Экономика •   •  11876 просмотра
Нужны дополнительные реформы: Ukraine Facility предусматривает урегулирование Украиной виртуальных активов

Массированная атака рф на Киев: пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101

Боеголовка российской ракеты Х-101 была найдена возле дома в Шевченковском районе Киева после массированного утреннего обстрела, что повлекло эвакуацию и перекрытие движения, прежде чем была безопасно изъята и уничтожена аварийными службами.

Война •   •  12064 просмотра
Массированная атака рф на Киев: пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101

На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

В связи с весенним половодьем и сбросом воды из Киевского водохранилища, с 21 по 26 марта возможно резкое повышение уровня Днепра в Киеве с подтоплением пойм и низинных участков.

Киев •   •  11925 просмотра
На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Министерство юстиции США и 16 прокуроров штатов подали антимонопольный иск против Apple, обвинив производителя iPhone в незаконной монополизации рынка смартфонов и создании препятствий для доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Технологии •   •  10534 просмотра
Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

Король Нидерландов Виллем-Александр посетил полигон в Великобритании, где украинские военные проходят подготовку в рамках операции "Интерфлекс", и пообщался с инструкторами и украинскими солдатами.

Война •   •  15799 просмотра
Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

Пограничники отбили вражескую атаку на Бахмутском направлении, заставив россиян отступить, уничтожив 12 единиц их техники.

Война •   •  11932 просмотра
На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

В красноярском крае россии закроют две исправительные колонии, поскольку почти всех заключенных отправили на войну против Украины.

Война •   •  11826 просмотра
В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Новороссийск на фоне масштабных потерь возле оккупированного Крыма, но не может полностью оставить полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.

Война •   •  13042 просмотра
россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.

Война •   •  12638 просмотра
Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут