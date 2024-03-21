Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

В конгрессе США предоставили пакет мер о расходах на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы в размере 1,1 триллиона долларов. Теперь у законодателей осталось менее двух дней, чтобы предотвратить частичную приостановку работы госучреждений (шатдаун). Об этом пишет Voice of America и передает УНН.

Детали

Лидеры Конгресса утром в четверг обнародовали двухпартийный документ о расходах на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы в размере 1,1 триллиона долларов. Голосование по нему пройдет в пятницу, 22 марта. Если Сенат не примет законопроект вовремя, около 70% федерального правительства закроется в 12:01 в субботу.

Ранее в этом месяце Конгресс принял отдельный пакет расходов, который профинансировал остальную часть федерального правительства до конца финансового года 30 сентября. Как только второй пакет расходов будет подписан, он устранит любую угрозу закрытия правительства до начала нового финансового года в октябре.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил надежду, что Конгресс сможет предотвратить шатдаун, если демократы и республиканцы в будут сотрудничать.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал пакет мер серией побед республиканцев: от увеличения расходов на оборону и безопасность границ до прекращения финансирования главного агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

Сообщается, что представленный в четверг текст дополняет детали принципиального соглашения между Джонсоном и Шумером.

Этот закон об ассигнованиях на 24 финансовый год является серьезным обязательством по укреплению нашей национальной обороны - сказал Джонсон в заявлении, опубликованном вместе с текстом закона.

Джо Байден уже дал понять, что подпишет пакет расходов "немедленно", как только он попадет к нему на стол, но все еще остаются некоторые законодательные препятствия.

Напомним

В Конгрессе США обсуждаются различные механизмы предоставления дополнительной помощи Украине, включая использование арестованных активов российских олигархов, предоставление оружия и гуманитарной помощи отдельно или в пакете, а также возможность предоставления кредитов.